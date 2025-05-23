Подводный крейсер «Архангельск» выполнил пуск «Калибра» из Баренцева моря

Информацию об этом распространила пресс-служба Северного флота. В заявлении говорится, что в рамках «плановых мероприятий боевой подготовки» атомный подводный крейсер успешно произвёл стрельбу крылатой ракетой по береговой линии.
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