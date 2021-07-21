США призвали Украину не критиковать соглашение по «Северному потоку-2» admin-prosto-newsАдминистрация президента США призвала Украину воздержаться от критики соглашения с Германией по «Северному потоку-2», сообщили четыре источника Politico.
США призвали Украину не критиковать соглашение по «Северному потоку-2» admin-prosto-newsАдминистрация президента США призвала Украину воздержаться от критики соглашения с Германией по «Северному потоку-2», сообщили четыре источника Politico.
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