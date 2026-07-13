ЕС внес VK в санкционный список. Вместе с компанией под ограничения попали разработчик мессенджера «Макс» и ряд российских компанийФото: Михаил Гребенщиков / РБК Евросоюз ввел санкции против VK, следует из документа, опубликованного на официальном правовом портале ЕС.
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