ЕС внес VK в санкционный список. Вместе с компанией под ограничения попали разработчик мессенджера «Макс» и ряд российских компанийФото: Михаил Гребенщиков / РБК Евросоюз ввел санкции против VK, следует из документа, опубликованного на официальном правовом портале ЕС.