Минобороны: система ПВО нейтрализовала 6 беспилотников над Азовским морем

Вооруженные силы Украины снова пытались атаковать российские территории с помощью беспилотников. Система противовоздушной обороны нейтрализовала в небе над Азовским морем шесть БПЛА, сообщили в Минобороны.
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