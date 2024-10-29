Украинские дроны впервые атаковали военный объект в Чечне. Как они долетают до мест в тысяче километров от границы?

29 октября стало известно, что украинский дрон впервые атаковал территорию Чечни. Как сообщил глава республики Рамзан Кадыров, в результате пострадала крыша здания Российского университета спецназа имени В.
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