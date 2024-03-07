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Силаев про арену СКА: «У нас в «Нагорном» болельщиков лучше слышно. Чувствую себя хорошо после силового приема Никишина»

«Торпедо» проиграло со счетом 1:4 в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина и уступает 1-3 в серии.

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