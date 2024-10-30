Дайджест дня: серебряный Civic, McLaren в новых руках и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Honda отмечает 25-летие своих гибридных автомобилей: первой такой моделью в 1999 году стал компактный трехдверный хэтчбек Honda Insight (слева на фото).
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