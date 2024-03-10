Операция «Овцебык»: как США готовились воевать с СССР в Арктике

Несмотря на то, что природа была благосклонна к Канаде в географическом плане, надежно защитив северные границы страны антарктическим холодом, снежными пустынями и ледяными торосами, именно за эту часть своих территорий канадское правительство всегда опасалось сильнее всего.
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