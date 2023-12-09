Биатлонист Самуэльссон о решении МОК по России: не удивлен, но разочарован

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, чемпион мира 2023 года в масс-старте, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон критично оценил решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить спортсменов из России до летних Олимпийских игр - 2024 в Париже в нейтральном статусе.