Самигуллин: «Единая Россия» контролирует ход работ на объектах благоустройства

Федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» в Татарстане выполнена на 98.6%. Об этом со ссылкой на данные Минстроя РТ рассказал руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин.
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