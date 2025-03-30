Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 070 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Кузнецов
    Раз Вы привели этот текст, значит, Вам он нравится, не так ли? Ну, ситуации разные бывают. И люди тоже. И слышать дов...Алименты это позо...
  • Лариса Шемисова
    Нравится или нет не имеет никакого значения, просто я считаю, что выбор не должен никогда касаться детей, и женщины, ...Алименты это позо...
  • Сергей К
    ну только после тебя...Сталин и Трамп, Б...

Кукареканье Макрона и сказ о том, как французы «победили» и втоптали в грязь француженок

Кукареканье Макрона и сказ о том, как французы «победили» и втоптали в грязь француженок

Как отважные французские мужчины наказывали своих женщин, спавших не с ними в период гитлеровской оккупации Подводя итоги провального для его организаторов слёта коалиции «желающих-похотливых» в Париже, президент Франции Макрон объявил о том, что на Украине будут размещены силы поддержки с участием представителей нескольких стран.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Французы вообще дебилы редкосные.Вам напомнить как прслк так называемой &quot;Великой французской революции&quot; мужланы (будущие гомосеки) головы девушкам отрубали только потому что они не из народа? Сейчас продолжение этого.
Ответить
6 час.
Вячеслав Денисов
Во французских партизанах - маки было 80% иностранцев. Да и партизан этих было с гулькин нос. Но, зато со своими бабами они храбро повоевали! Мудаки!
Ответить
6 час.
наверх