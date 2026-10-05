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Тульские новости

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Проверка системы оповещения в России перенесена на 9 октября

Проверка системы оповещения в России перенесена на 9 октября

Проверка пройдет 9 октября в 10:40, эфир общероссийских телеканалов и радиостанций прервут для передачи информационного сообщения.

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