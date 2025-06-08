Игорь Гордин и Ольга Лерман нашли, наконец, лекарство от всех болезней

Завершилась работа над новым драматическим сериалом под названием «Большая фарма». В этом проекте, который исследует мир фармацевтической индустрии, участие приняли артисты Игорь Гордин, Ольга Лерман и Сергей Горошко.
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