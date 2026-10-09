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Пронедра

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FT пишет о возможном выводе газового бизнеса Saudi Aramco в отдельную компанию

FT пишет о возможном выводе газового бизнеса Saudi Aramco в отдельную компанию

Saudi Aramco рассматривает возможность выделения газового бизнеса в отдельную структуру в рамках инициативы, получившей название «Проект Гамма».

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