Сотрудники полиции Невьянска принимают участие в акции «Помоги пойти учиться».

В целях оказания содействия детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, обеспечения занятости несовершеннолетних учебой, предупреждения правонарушений и совершения антиобщественных действий с их стороны на территории Свердловской области проводится акция «Помоги пойти учиться».
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