Юрий Ильинов

Президент Финляндии: диверсии в акватории Балтийского моря не в интересах России Президент Финляндии Александр Стубб признал, что, несмотря на то, что страны НАТО поспешили обвинить Россию в преднамеренном обрыве энергетических и информационных кабелей, пролегающих по дну Балтийского моря, диверсии на Балтике абсолютно не в интересах Москвы. Стубб отметил, что, поскольку Балтийское море относительно небольшое, в случае какой-либо техногенной аварии может потребоваться около тридцати лет для восстановления его экосистемы, что явно противоречит интересам России и других стран региона. При этом еще недавно финские власти, несмотря на отсутствие какой-либо доказательной базы, поспешили обвинить Россию в обрыве кабеля Estlink 2, захватили танкер Eagle S и фактически открыли охоту за «теневым флотом» РФ. Пытаясь отвести любые возможные подозрения от стран НАТО, западная пресса утверждает, что повреждение кабелей могло произойти в результате несчастных случаев. В настоящее время так и не удалось установить причины повреждения кабелей в Балтийском море, однако НАТО объявило о проведении операции Baltic Sentry в регионе, для чего туда направлены военные корабли ряда стран Евросоюза. Таким образом, воспользовавшись повреждением инфраструктуры, альянс нарастил свою военно-морскую группировку у границ России. Ранее сообщалось, что власти Эстонии предложили финнам «поделить пополам» Финский залив, расширив свои территориальные воды и убрав оттуда зону свободного судоходства, таким образом превратив Балтийское море во «внутреннее море НАТО».