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Уголовное дело завели против малолетнего автоугонщика в Уссурийске

Уголовное дело завели против малолетнего автоугонщика в Уссурийске

В Уссурийске получила продолжение история о 16-летнем подростке, устроившем ДТП на чужой машине. По факту автоугона полиция возбудила уголовное дело, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу отдела МВД России по городу Уссурийску.

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