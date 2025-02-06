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Захарова назвала условие аккредитации журналиста Le Monde

Захарова назвала условие аккредитации журналиста Le Monde

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что Москва продлит аккредитацию корреспонденту французской газеты Le Monde, если Париж выдаст визу российскому журналисту «Комсомольской правды» Александру Куделе.

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