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Шойгу: предприятиям ОПК разрешили использовать все резервы для выпуска артиллерии

Шойгу: предприятиям ОПК разрешили использовать все резервы для выпуска артиллерии

Как сообщил в ходе совещания по вопросам поставок и перспективам развития ствольной артиллерии и РСЗО министр обороны РФ Сергей Шойгу, предприятия оборонно-промышленного комплекса получили право использовать все резервы для выпуска артиллерии, включая мобилизационные мощности.

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