Шойгу: предприятиям ОПК разрешили использовать все резервы для выпуска артиллерии

Как сообщил в ходе совещания по вопросам поставок и перспективам развития ствольной артиллерии и РСЗО министр обороны РФ Сергей Шойгу, предприятия оборонно-промышленного комплекса получили право использовать все резервы для выпуска артиллерии, включая мобилизационные мощности.