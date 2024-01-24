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Поляки: "Путин объявил продажу Аляски Америке в 1867 году «незаконной», подтвердив притязания России на Аляску"

Поляки: "Путин объявил продажу Аляски Америке в 1867 году «незаконной», подтвердив притязания России на Аляску"

(Писали враги всего Русского - так что читайте, осторожно)! Я предупредил вас:  (Это Поляки так пишут, судя по данным сайта и его регистрилки в Германии) **** Интересно, что Владимир Путин, похоже, переосмыслил продажу Аляски американцам.

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Комментарии
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Василий Оснач
Согласен и не только Аляски.
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2 час.
Aнатолий Райков
Вот в этом месте и было сообщение между континентами.И народ мог ходить туда и обратно.Индейцы Американского континента по ДНК очень схожи с нашим народом Евро-Азии.Так что,претензии к США,у нас будут обширные.
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18 мин.
Aнатолий Райков
Похоже,что Любэ знает лучше историю чем сама Америка тщательно скрывающая от всего мира факт об образовании США. https://youtu.be/4wuq1EE8ymc
ЛЮБЭ - Не валяй дурака, Америка!
YouTube
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9 мин.

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