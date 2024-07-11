´СтанкоГомель´, ГЗСиУ и ´Вистан´ поставят более 30 станков на заводы ´МТЗ-Холдинга´ в 2024 году.

Предприятия ´Вистан´ и ´СтанкоГомель´, а также Гомельский завод станков и узлов, входящие в состав белорусского тракторостроительного холдинга ´МТЗ-Холдинг´, намерены отгрузить более 30 единиц оборудования на другие заводы холдинга.
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