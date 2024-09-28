Главы МИД России, Ирана и Турции осудили произвольные авиаудары Израиля по Сирии

Руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, его иранский коллега Аббас Арагчи и глава внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан осудили произвольные авиационные удары Израиля по территории Сирийской Арабской Республики.
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