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Житель Санкт-Петербурга погиб, украшая дома ель к Новому году

Житель Санкт-Петербурга погиб, украшая дома ель к Новому году

Житель Санкт-Петербурга погиб, украшая дома на улице Коллонтай новогоднюю ель, пишет «Фонтанка».По данным издания, 9 декабря 51-летний мужчина наряжал дерево, упал и ударился головой об батарею центрального отопления.

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