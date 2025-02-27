Аналитик Шнейдерман: в начале весны доллар подешевеет к рублю на 15-20%

Рубль укрепляется на протяжении практически всего февраля. Сохранится эта тенденция и в начале весны – доллар в течение первого квартала в целом может подешеветь на 15-20%, рассказал RT руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.
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