Аналитик Шнейдерман: в начале весны доллар подешевеет к рублю на 15-20%

Рубль укрепляется на протяжении практически всего февраля. Сохранится эта тенденция и в начале весны – доллар в течение первого квартала в целом может подешеветь на 15-20%, рассказал RT руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.