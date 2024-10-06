СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. От Украины, Зеленского и депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Олега Дунда, который накануне заявил, что Украине следует начать боевые действия против Белоруссии, ничего не зависит.