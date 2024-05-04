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Пискарёв: западные СМИ пытаются создать негативный фон вокруг инаугурации Путина

Пискарёв: западные СМИ пытаются создать негативный фон вокруг инаугурации Путина

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв заявил, что западные СМИ пытаются создать негативный фон вокруг инаугурации президента России Владимира Путина.

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