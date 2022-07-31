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Десятки детей отравились в летнем лагере в Приморье, их увезли в больницу

Десятки детей отравились в летнем лагере в Приморье, их увезли в больницу

В одном из детских лагерей Приморского края произошло массовое отравление. Как передает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав, плохо себя почувствовали 35 детей и один вожатый в лагере «Юность» в Артеме.

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