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Силуанов рассказал о первой встрече с главой Минфина США

Силуанов рассказал о первой встрече с главой Минфина США

Министр финансов России Антон Силуанов прокомментировал свою встречу с американским коллегой Скоттом Бессентом, которая состоялась 31 августа на полях заседания G20 в Северной Каролине.

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