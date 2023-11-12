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Овечкин в матче с "Айлендерс" обновил рекорд по числу первых шайб в матчах

Овечкин в матче с "Айлендерс" обновил рекорд по числу первых шайб в матчах

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин по итогам игры регулярного чемпионата против "Нью-Йорк Айлендерс" обновил рекорд по количеству матчей, в которых открывал счет.

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