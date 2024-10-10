Вучич на «украинском» саммите в Хорватии: мы 20 лет призываем к соблюдению Устава ООН и территориальной целостности, но .
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Вучич на «украинском» саммите в Хорватии: мы 20 лет призываем к соблюдению Устава ООН и территориальной целостности, но .
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