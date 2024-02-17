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Депутат Чернышов предложил переводить сотрудников на удаленку при непогоде

Депутат Чернышов предложил переводить сотрудников на удаленку при непогоде

Депутат нижней палаты российского парламента Борис Чернышов предложили переводить сотрудников на дистанционную работу при сложных погодных условия, если на улице из-за сильных снегопадов образовались сугробы, гололед.

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