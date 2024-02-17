Депутат Чернышов предложил переводить сотрудников на удаленку при непогоде

Депутат нижней палаты российского парламента Борис Чернышов предложили переводить сотрудников на дистанционную работу при сложных погодных условия, если на улице из-за сильных снегопадов образовались сугробы, гололед.
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