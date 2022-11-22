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Болгария договорилась с Россией об экспорте нефти в ЕС в обход санкций

Болгария договорилась с Россией об экспорте нефти в ЕС в обход санкций

Власти Болгарии договорились с «Лукойл Нефтохим Бургас» об экспорте нефтепродуктов в страны Евросоюза до конца 2024 года несмотря на предупреждение Европейской комиссии, что это является нарушением санкционного режима, пишет портал Euractiv.

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