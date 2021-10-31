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Россиянам назвали лучший способ защиты квартиры от незаконной продажи

Россиянам назвали лучший способ защиты квартиры от незаконной продажи

Каждый россиянин, владеющий недвижимостью, вправе запретить её продажу без своего личного участия. Для этого всего лишь надо обратиться в МФЦ или Росреестр, рассказала управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка в интервью «Прайм».

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