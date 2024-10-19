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Погребняк: «Ненависть фанатов «Зенита» к Соболеву оправдана»

Погребняк: «Ненависть фанатов «Зенита» к Соболеву оправдана»

Бывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Павел Погребняк поделился мнением о непростых отношениях болельщиков петербургской команды и ее форварда Александра Соболева, недавно перешедшего из московского клуба.

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