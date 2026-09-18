Около 40 тыс. молодых татарстанцев впервые голосуют на выборах в 2026 году

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» ​ Около 40 тыс. молодых жителей Татарстана в этом году впервые принимают участие в выборах, сообщила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева на пресс-конференции, посвященной акции «Всей семьей на выборы».