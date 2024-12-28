Команда Трампа придумала как ускорить депортацию мигрантов

Администрация следующего американского президента Дональда Трампа рассматривает вариант использования военных баз США для содержания и депортации мигрантов-нелегалов, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на будущего куратора по вопросам безопасности границ при новом главе государства Томаса Хомана.
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