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Военный аналитик из США считает, что российская артиллерия превосходит американскую

Военный аналитик из США считает, что российская артиллерия превосходит американскую

В аналитическом центре RAND Corporation, который участвует в разработке стратегий Пентагона заявили, что российская артиллерия по своим возможностям превосходит американскую, так как последняя атрофировалась за минувшие 22 года текущего столетия.

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