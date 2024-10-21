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Врач Серяков: один из опасных видов рака развивается у женщин с имплантами

Врач Серяков: один из опасных видов рака развивается у женщин с имплантами

Увеличение груди — одна из самых популярных пластических операций в мире. Однако те женщины, которые прибегли к этой процедуре, видят только одну сторону медали — эстетику, совершенно забывая про другую — возможные риски для здоровья.

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