С 1 сентября в российских школах начнутся занятия по новому учебному предмету - семьеведению. Первоначально предполагалось, что этот курс станет обязательным для старшеклассников в 9-11 классах.
С сентября в российских школах начнут преподавать семьеведение
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
вл
валерий лисицын
Предмет придумали конечно нужный , это правильно . А то вырастают такие что ничего у них не ладится . А ещё и делать ничего не умеют. Девки только колбасы с яйцом на сковородке поджарить , а парни и розетку починить не умеют. Зато рожи косметикой вымазать , да пиво жрать, тут нам равных нет. Не все конечно. А ребёнок родится не знают как и в руки взять, не то что ухаживать. Маааама помоги, папа помоги. Давно пора со школы учить всему что в жизни необходимо. Чо не так что ли?😀
Ответить
15 час.
Свежие комментарии