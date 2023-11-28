Сенатор Инна Святенко: Место в дошкольном учреждении для детей участников СВО должно быть приоритетным

Пока ребенок осваивает новые знания, мама получает возможность вернуться на работу Место в дошкольном учреждении для детей участников СВО должно предоставляться в приоритетном порядке, сообщила в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко.
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