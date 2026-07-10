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Нижегородская правда

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Минлесхоз Нижегородской области проверяет лесопожарные станции

Минлесхоз Нижегородской области проверяет лесопожарные станции

В Нижегородской области проводятся комплексные проверки лесопожарных станций. Специалисты регионального Минлесхоза проверяют исправность техники, оборудования и инвентаря, а также уровень подготовки личного состава и укомплектованность подразделений.

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