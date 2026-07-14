Юрист Соловьёв: хранить вещи в подвале и на чердаке нельзя без согласования

Хранить личные вещи в подвалах и на чердаках многоквартирных домов нельзя без согласия общего собрания собственников или управляющей компании, рассказал в беседе с RT заслуженный юрист России Иван Соловьёв.
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