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RT Russia

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Юрист Соловьёв: хранить вещи в подвале и на чердаке нельзя без согласования

Юрист Соловьёв: хранить вещи в подвале и на чердаке нельзя без согласования

Хранить личные вещи в подвалах и на чердаках многоквартирных домов нельзя без согласия общего собрания собственников или управляющей компании, рассказал в беседе с RT заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

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