Этюд Климта впервые выставят на торги в России

По словам эксперта, минимальная стоимость этюда Климта может составить 5 млн рублей.<p style="font-weight: 400;"><strong>В Московском аукционном доме 2 июня выставят на торги собрание живописи стоимостью 1 млрд рублей.
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