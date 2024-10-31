На одном из реакторов Запорожской АЭС была обнаружена утечка воды

На одной из станций Запорожской атомной электростанции (АЭС) обнаружена утечка воды. Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели инспекцию энергоблока номер один, где были замечены неполадки в системе поддержки насоса охлаждающей жидкости одного из реакторов.