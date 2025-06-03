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Зеленский обозвал россиян после предложенного временного перемирия

Зеленский обозвал россиян после предложенного временного перемирия

Зеленский высказался о российских делегатахВладимир Зеленский нелицеприятно высказался о российских делегатах на переговорах в Стамбуле в связи с предложением о временном прекращении огня на два-три дня, чтобы командиры могли собрать тела солдат.

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