Новые пошлины США могут помочь БРИКС

Вашингтон ввёл 25-процентные пошлины на бразильский импорт на сумму около 7 миллиардов долларов. Бразильские власти назвали это политическим шантажом и отказались уступать, а аналитики заговорили о возможном переориентировании торговли на страны БРИКС.