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Царьград

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Новые пошлины США могут помочь БРИКС

Новые пошлины США могут помочь БРИКС

Вашингтон ввёл 25-процентные пошлины на бразильский импорт на сумму около 7 миллиардов долларов. Бразильские власти назвали это политическим шантажом и отказались уступать, а аналитики заговорили о возможном переориентировании торговли на страны БРИКС.

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