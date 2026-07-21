Новые пошлины США могут помочь БРИКС

Вашингтон ввёл 25-процентные пошлины на бразильский импорт на сумму около 7 миллиардов долларов. Бразильские власти назвали это политическим шантажом и отказались уступать, а аналитики заговорили о возможном переориентировании торговли на страны БРИКС.
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