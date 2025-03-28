Первый МГМУ: 96% перфекционистов испытывают чувство стыда за отдых

У перфекционистов, то есть людей, желающих все сделать идеально, искаженное восприятие отдыха. 96% из них чувствуют вину, тревогу, собственную никчемность, когда ничего не делают и отдыхают, рассказали "Газете.
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