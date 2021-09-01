Подачки для пенсионеров и военных. Все на выборы!

militaryarmsПолитикаПодачки для пенсионеров и военных. Все на выборы!Обещание от президента увеличить размер пенсий для обычных граждан и бывших военнослужащих прозвучало как-то двусмысленно.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСаша НиколаевВ 2019 г.-46,3 млн. пенсионеров,а в 2021 -42,6 млн. то-есть 3,7 млн. ушли,в среднем пенсия (со всеми надбавками) около 15 т.руб. в месяц,значит будет около 54-55миллиардов рублей и это за месяц ! У нас,на это время около 32 млн. простых пенсионеров(сказал -гарант))тогда имеем-320 млн.руб. по выплате,10 -11 млн.военных и приравненных к ним пенсионеров,тогда-по 15 т.руб. и будет 160-165 млн. руб. всего-480-485 млн. руб выплат! И имеем-55 миллиардов рублей, умерли и их деньги остались в ПФ..?? )) Во-хорошая выплата-0,9 % от годовой ставки..? )))Комментировать
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