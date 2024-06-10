ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Летний сезон семейных кинопоказов «РостоКИНО» открылся «Обыкновенным чудом»

Летний сезон семейных кинопоказов «РостоКИНО» открылся «Обыкновенным чудом»

Директор ГАУ «Парк Яуза» Александр Сапронов поздравил горожан с началом семейного киномарафона В парке «Сад Будущего» состоялось торжественное открытие летнего сезона бесплатных семейных кинопоказов под открытым небом «РостоКИНО».

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