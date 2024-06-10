Летний сезон семейных кинопоказов «РостоКИНО» открылся «Обыкновенным чудом»

Директор ГАУ «Парк Яуза» Александр Сапронов поздравил горожан с началом семейного киномарафона В парке «Сад Будущего» состоялось торжественное открытие летнего сезона бесплатных семейных кинопоказов под открытым небом «РостоКИНО».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии