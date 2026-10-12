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7 стрижек 2026–2027, которые действительно меняют образ, а не просто укорачивают волосы

7 стрижек 2026–2027, которые действительно меняют образ, а не просто укорачивают волосы

Знакомо ли вам чувство, когда заходишь в салон с желанием перемен, а через час смотришь в зеркало и понимаешь: изменилась только длина, но не настроение? Многие женщины годами живут в этом замкнутом круге — каре становится чуть короче, потом снова отрастает, появляются филированные концы, затем хочется вернуть прежнюю форму.

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